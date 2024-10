Denunciato il molestatore sui treni: catturato il maniaco del treno Roma-Fiumicino (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi giorni si è intensificata l’attenzione sui temi della sicurezza a bordo dei treni, dopo le segnalazioni da parte di diverse ragazze riguardo a un molestatore attivo nel tratto ferroviario che collega Roma a Fiumicino. L’uomo, descritto come un “maniaco del treno“, è stato rintracciato e Denunciato dalla Polizia Ferroviaria, ponendo così fine a una situazione allarmante per molte viaggiatrici. Le segnalazioni e i video sui social Le prime segnalazioni riguardanti il molestatore sono affiorate sui social network e si riferiscono a episodi di molestie avvenuti sui treni regionali attivi nella tratta Roma-Fiumicino. Gaeta.it - Denunciato il molestatore sui treni: catturato il maniaco del treno Roma-Fiumicino Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi giorni si è intensificata l’attenzione sui temi della sicurezza a bordo dei, dopo le segnalazioni da parte di diverse ragazze riguardo a unattivo nel tratto ferroviario che collega. L’uomo, descritto come un “del“, è stato rintracciato edalla Polizia Ferroviaria, ponendo così fine a una situazione allarmante per molte viaggiatrici. Le segnalazioni e i video sui social Le prime segnalazioni riguardanti ilsono affiorate sui social network e si riferiscono a episodi di molestie avvenuti suiregionali attivi nella tratta

