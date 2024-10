Panorama.it - Da chi deve guardarsi Kamala Harris?

(Di martedì 22 ottobre 2024) La campagna dicontinua a compiere passi falsi. La settimana scorsa, la vicepresidente ha dato forfait alla cena di gala dell’arcidiocesi di New York, mandando in sua rappresentanza un video di dubbio gusto e ai limiti dell’offensivo. Una scelta quantomeno problematica, visto che, alcuni giorni prima, la governatrice dem del Michigan, Gretchen Whitmer, aveva pubblicato un altro video in cui scimmiottava l’eucarestia indossando un cappellino con scritto “-Walz”. Sempre la settimana scorsa, la vicepresidente è sembrata dare ragione a un manifestante filopalestinese che l’aveva interrotta, tacciando Israele di genocidio: la campagna è dovuta quindi intervenire, precisando che la candidata dem non aveva dato il proprio assenso a quell’accusa.