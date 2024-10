COPPA ITALIA SERIE C. Giana e Milan Futuro: ottavi di finale a novembre (Di martedì 22 ottobre 2024) In campionato, con i debiti distinguo, zoppicano. In COPPA ITALIA, invece, sono le uniche due lombarde ad aver centrato la qualificazione agli ottavi di finale. Giana e Milan Futuro sull’altalena, insomma, nel girone A e nel girone B. Per i biancazzurri di Andrea Chiappella (nella foto) nel weekend è arrivata la seconda sconfitta consecutiva: dopo il ko di misura contro il Padova (0-1) quello rocambolesco con il Lumezzane (2-3). I playout sono a una sola lunghezza di distanza, ma la “sofferenza“ era stata messa in preventivo per un gruppo rivoluzionato e ringiovanito, quest’estate, da una società che per anni ha dimostrato di avere la ricetta per stupire (e stupirsi) anche tra i professionisti. Sport.quotidiano.net - COPPA ITALIA SERIE C. Giana e Milan Futuro: ottavi di finale a novembre Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) In campionato, con i debiti distinguo, zoppicano. In, invece, sono le uniche due lombarde ad aver centrato la qualificazione aglidisull’altalena, insomma, nel girone A e nel girone B. Per i biancazzurri di Andrea Chiappella (nella foto) nel weekend è arrivata la seconda sconfitta consecutiva: dopo il ko di misura contro il Padova (0-1) quello rocambolesco con il Lumezzane (2-3). I playout sono a una sola lunghezza di distanza, ma la “sofferenza“ era stata messa in preventivo per un gruppo rivoluzionato e ringiovanito, quest’estate, da una società che per anni ha dimostrato di avere la ricetta per stupire (e stupirsi) anche tra i professionisti.

