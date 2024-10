Spazionapoli.it - Conte nervoso dopo Empoli, un aspetto lo ha irritato: 5 giocatori rischiano

(Di martedì 22 ottobre 2024) Antonioè uscitodalla gara contro l’, unlo ha: 5oraaddirittura la titolarità Non è stato un bel Napoli quello visto ad. La vittoria degli azzurri per 1-0 è stata fondamentale per rimanere in testa alla classifica e lasciare alle spalle Inter, Juve e Milan che hanno vinto di misura anche le loro gare di questa 8a giornata andata agli archivi. I partenopei si preparano alla sfida casalinga contro il Lecce, nello stesso turno del derby d’Italia, che potrebbe quindi permettere di allungare almeno su una delle due. Sarà il preludio al tour de force che attende il Napoli. La squadra di, infatti, dovrà poi sfidare Milan, Atalanta e Inter nel giro di 12 giorni. Un triplo impegno prima della sosta, che dirà davvero la dimensione degli azzurri.