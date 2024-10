Connors su Sinner: «Il tennis non può sopportare una sua squalifica» (Di martedì 22 ottobre 2024) Jannik Sinner continua a macinare vittorie e titoli. Nonostante la situazione di attesa verdetto del Tas dopo il ricorso di Wada sul caso Clostebol, per cui ci potrebbero volere ancora mesi, il numero uno al mondo ha vinto sia il torneo di Shanghai che il Six Kings Slam. Jimmy Connors, per tutti Jimbo, fra i più grandi giocatori nella storia del tennis, ha parlato anche di questo argomento in occasione del suo seguitissimo podcast Advantage Connors. Mancino, con 109 titoli vinti, è il tennista che ha vinto più tornei nel singolare maschile nell’era Open, vincendo nel corso della carriera otto tornei di singolare del Grande Slam (arrivando altre sette volte in finale) e due titoli di doppio. Ilnapolista.it - Connors su Sinner: «Il tennis non può sopportare una sua squalifica» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Jannikcontinua a macinare vittorie e titoli. Nonostante la situazione di attesa verdetto del Tas dopo il ricorso di Wada sul caso Clostebol, per cui ci potrebbero volere ancora mesi, il numero uno al mondo ha vinto sia il torneo di Shanghai che il Six Kings Slam. Jimmy, per tutti Jimbo, fra i più grandi giocatori nella storia del, ha parlato anche di questo argomento in occasione del suo seguitissimo podcast Advantage. Mancino, con 109 titoli vinti, è ilta che ha vinto più tornei nel singolare maschile nell’era Open, vincendo nel corso della carriera otto tornei di singolare del Grande Slam (arrivando altre sette volte in finale) e due titoli di doppio.

