Cocaina rosa, è boom tra minorenni a Roma. L'allarme degli esperti: "Effetti devastanti" (Di martedì 22 ottobre 2024) Viene genericamente chiamata "Cocaina rosa" per via del suo colore ottenuto aggiungendo un colorante alimentare, anche se con la più comune polvere bianca ha poco a che fare: si tratta, invece, di feniletilamina di laboratorio (2C-B), una nuova sostanza di laboratorio che, pur sniffata come la Cocaina, ha Effetti molto più potenti e pericolosi. È una droga per consumatori facoltosi: un grammo può arrivare a costare fino a 400 euro (contro i 100-120 al grammo della vecchia striscia bianca). Per costo e caratteristiche sta diventando un pericoloso status symbol.

A Roma, le ultime indagini della Polizia hanno intercettato un giro di spaccio in alcuni quartieri nell'area nord: Parioli, Salario-Trieste, fino a piazza Bologna. Già lo scorso giugno, gli esperti dell'Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenza avevano lanciato l'allarme sulla cocaina rosa, arrivata in Europa da un paio di anni: "ha una storia più lunga in America Latina, ...

La nuova sostanza stupefacente, infatti, solitamente è una fenetilamina di laboratorio (2C-B), ma non mancano casi in cui ad altre sostanze psicoattive in polvere viene aggiunto il colorante alimentare rosa. "È una delle sostanze più utilizzate in questo momento e ha degli effetti devastanti- spiega Antonio Bolognese, responsabile scientifico della ...