Cocaina rosa, arriva a Roma tra i minorenni (Di martedì 22 ottobre 2024) Viene chiamata Cocaina rosa, anche se con la polvere bianca ha poco a che fare, per via del suo colore ottenuto aggiungendo un colorante alimentare al gusto di fragola. Si tratta di feniletilamina di laboratorio (2C-B), una nuova sostanza di laboratorio che seppur sniffata come la Cocaina ha effetti molto più potenti e pericolosi. Una sostanza di origine latino-americana. È una droga per consumatori facoltosi, difatti 1 g può arrivare a costare fino a 400 €, quasi quattro volte il prezzo della Cocaina classica. Diventa così una specie di status symbol. Le indagini della polizia di Stato hanno intercettato un fiorente mercato della Cocaina rosa nei quartieri nord di Roma, tra cui Parioli , Salario Trieste Fino a Piazza Bologna. I clienti di questa nuova sostanza sono giovani e giovanissimi, spesso minorenni, ma non solo anche persone anziane.

Liam Payne aveva assunto cocaina rosa : cos'è? Effetti - costo e consumatori. «Molto diffusa anche in Italia fra giovani e non» - Prima di morire Liam Payne aveva assunto, fra le varie sostanze, anche cocaina rosa. A rivelarlo sono i test tossicologici eseguiti sul corpo del cantante morto settimana scorsa in Argentina, dopo... (Ilmattino.it)

Cos’è la cocaina rosa che ha invaso l’Italia e mezzo mondo - era anche nel sangue di Liam Payne : “Effetti devastanti” - . Prima Torino, a settembre 2023, poi Napoli a dicembre 2023. La cocaina rosa o tusi sta spopolando tra i giovani, sulla droga per ricchi numerose indagini: rinvenuta anche nel sangue di Liam Payne. Importante portare avanti parallelamente un’azione di prevenzione, come stiamo facendo con questi incontri, e un’azione di repressione, come stanno facendo le forze dell’ordine con le loro ... (Notizie.com)

Liam Payne - gli esami confermano : "cocaina rosa" nel corpo dell'ex One Direction. Ecco cos'è la pericolosa droga - La popstar Liam Payne aveva in circolo diverse droghe , tra cui crack , cocaina e metanfetamine , quando è caduto dal balcone di un hotel in Argentina, secondo i primi rapporti tossicologici citati dai media statunitensi. . . Il cantante britannico , ex membro degli One Direction , è morto la scorsa settimana all’età di 31 anni, dopo essere precipitato da una stanza d’albergo al terzo piano di ... (Gazzettadelsud.it)