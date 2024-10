Celebrata la IV edizione di Altre Lingue: Omaggio al poeta Achille Serrao a Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 18 ottobre 2024, il Centrale Preneste Teatro di Roma ha ospitato la IV edizione di “Altre Lingue – Achille Serrao”, un evento dedicato alla celebrazione del grande poeta italiano nella XIII Giornata a lui dedicata. Sotto la direzione del M° Paula Gallardo Serrao, il Coro giovanile Voci D’Oro ha aperto la manifestazione, portando sul palco giovani talenti provenienti da diverse etnie e culture. La figlia di Serrao, Maria Elena, era presente in un’atmosfera di integrazione e condivisione attraverso la musica, contribuendo a un evento che ha unito tradizione e innovazione. Gaeta.it - Celebrata la IV edizione di Altre Lingue: Omaggio al poeta Achille Serrao a Roma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il 18 ottobre 2024, il Centrale Preneste Teatro diha ospitato la IVdi “”, un evento dedicato alla celebrazione del grandeitaliano nella XIII Giornata a lui dedicata. Sotto la direzione del M° Paula Gallardo, il Coro giovanile Voci D’Oro ha aperto la manifestazione, portando sul palco giovani talenti provenienti da diverse etnie e culture. La figlia di, Maria Elena, era presente in un’atmosfera di integrazione e condivisione attraverso la musica, contribuendo a un evento che ha unito tradizione e innovazione.

