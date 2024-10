Caserta, arrestato latitante del clan dei Casalesi (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI poliziotti della Squadra mobile di Caserta hanno arrestato un esponente di spicco del “clan dei Casalesi” su cui pendeva una sentenza passata in giudicato a nove anni e quattro mesi di reclusione per il tentato omicidio, avvenuto nel 2001 ad Aversa (Ce), di un altro appartenente al clan camorristico. L’agguato, commesso col supporto logistico dell’arrestato, fu organizzato perché la vittima faceva parte di un autonomo gruppo criminale, costituito senza l’autorizzazione del “clan dei Casalesi”, che realizzava estorsioni sul territorio aversano senza riversare i proventi nelle casse comuni del clan. Nel 2016 il camorrista aveva cominciato a collaborare con la giustizia riferendo su vari reati commessi da lui e da altri pregiudicati affiliati ai Casalesi. Anteprima24.it - Caserta, arrestato latitante del clan dei Casalesi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI poliziotti della Squadra mobile dihannoun esponente di spicco del “dei” su cui pendeva una sentenza passata in giudicato a nove anni e quattro mesi di reclusione per il tentato omicidio, avvenuto nel 2001 ad Aversa (Ce), di un altro appartenente alcamorristico. L’agguato, commesso col supporto logistico dell’, fu organizzato perché la vittima faceva parte di un autonomo gruppo criminale, costituito senza l’autorizzazione del “dei”, che realizzava estorsioni sul territorio aversano senza riversare i proventi nelle casse comuni del. Nel 2016 il camorrista aveva cominciato a collaborare con la giustizia riferendo su vari reati commessi da lui e da altri pregiudicati affiliati ai

