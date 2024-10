”Carrie”, il primo romanzo di Stephen King ( e best seller) diventa una serie tv (Di martedì 22 ottobre 2024) Sembra che Carrie, primo romanzo di Stephen King diventato poi un best seller, diventerà una serie Tv. Secondo quanto si apprende da Variety e Deadline sarebbe in sviluppo una serie composta da otto episodi. Carrie di Stephen King diventa una serie Tv Photo Credits: IBSPubblicato nel 1974, Carrie è il primo romanzo dello scrittore Stephen King diventato, nel tempo, un best seller. Nel 1976 il libro è stato adattato in un film diretto da Brian De Palma; la pellicola, all’epoca, aveva incassato oltre 30 milioni di dollari. Adesso sembra che Carrie potrebbe diventare una serie tv, secondo quanto si apprende da Variety e Deadline, come riporta l’Agenzia ANSA. Pare, infatti, che sia in sviluppo un progetto secondo cui l’adattamento del romanzo di King si dovrebbe dividere in otto episodi; adattamento ideato da Mike Flanagan. Metropolitanmagazine.it - ”Carrie”, il primo romanzo di Stephen King ( e best seller) diventa una serie tv Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sembra chedito poi un, diventerà unaTv. Secondo quanto si apprende da Variety e Deadline sarebbe in sviluppo unacomposta da otto episodi.diunaTv Photo Credits: IBSPubblicato nel 1974,è ildello scrittoreto, nel tempo, un. Nel 1976 il libro è stato adattato in un film diretto da Brian De Palma; la pellicola, all’epoca, aveva incassato oltre 30 milioni di dollari. Adesso sembra chepotrebbere unatv, secondo quanto si apprende da Variety e Deadline, come riporta l’Agenzia ANSA. Pare, infatti, che sia in sviluppo un progetto secondo cui l’adattamento deldisi dovrebbe dividere in otto episodi; adattamento ideato da Mike Flanagan.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carrie - il romanzo di Stephen King diventa una serie tv diretta da Mike Flanagan - Flanagan sarà alla guida di questo ambizioso progetto, noto per aver ridisegnato i confini della paura con lavori come The Haunting of Hill House, La caduta della casa degli Usher, Doctor Sleep, Il gioco di Gerald e Midnight Mass. (Wired.it)

Carrie : Mike Flanagan realizzerà una serie tv tratta dal celebre romanzo di Stephen King - Ha ricevuto notevoli apprezzamenti per le sue serie televisive Hill House, Midnight Mass e La caduta della casa degli Usher su Netflix, oltre che per film come Doctor Sleep (a sua volta un adattamento del seguito di Shining di King) e Il gioco di Gerald, un altro adattamento di un romanzo di King. Più recentemente, Flanagan ha adattato la novella …. (Movieplayer.it)

Teacup non entusiasma la critica? Entusiasma Stephen King : "una serie davvero ben scritta" - McCammon, Teacup racconta la storia di tre famiglie che si ritrovano intrappolate in un ranch, mentre eventi soprannaturali terrificanti iniziano a svolgersi davanti ai loro occhi inorriditi. Il maestro dell'horror Stephen King ha recentemente espresso il suo apprezzamento per Teacup, la nuova serie horror che ha conquistato al momento un punteggio del 79% su Rotten Tomatoes. (Movieplayer.it)