Berrettini riceve la lettera di un fan e ne resta colpito: "Spero che tu possa trovare ciò che desideri" (Di martedì 22 ottobre 2024) Sull'account 'X' dell'ATP Tour è stato pubblicato un meraviglioso video nel quale si vede Berrettini leggere una lettera meravigliosa, che gli ha scritto un tifoso. Il tennista italiano dopo averla letta ha deciso di invitare quell'uomo e suo figlio, che si chiama Matteo, a un torneo ATP.

