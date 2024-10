Bergamonews.it - Bergamo, dal 30 ottobre al via la Ztl notturna di via Pignolo Alta

(Di martedì 22 ottobre 2024). A partire dal 30, entreranno in funzione i nuovi varchi elettronici per il controllo della ZTLin viae nelle vie limitrofe. Le telecamere saranno attive ogni giorno dalle 23:00 alle 7:00, rispettando gli orari già stabiliti per la regolamentazione della Zona a Traffico Limitato. L’installazione delle telecamere, recentemente completata, ha l’obiettivo di ridurre i transiti notturni, spesso fonte di rumore in una strada con caratteristiche di borgo storico, caratterizzata da pavimentazione in pietra e carreggiata stretta, che amplificano il rumore causato da auto e motocicli.