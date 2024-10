Bergamo, 28enne dà in escandescenze e si barrica in una camera d’albergo (Di martedì 22 ottobre 2024) Bergamo. Attimi di paura all’Hotel San Giorgio a Bergamo: un uomo si è barricato per due ore all’interno di una camera del noto albergo a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dal centro città. L’allarme è scattato questa mattina (martedì 22 ottobre) pochi minuti dopo le 11: il giovane, un 28enne di origine nordafricana, non voleva lasciare l’hotel e ha dato in escandescenze, chiudendosi all’interno della propria stanza. Un testimone, residente in un’abitazione vicino all’Hotel, ha raccontato di essere uscito di casa spaventato dalle urla che provenivano dalla struttura ricettiva. Ancora da chiarire i motivi del suo comportamento che sembrerebbe legato a problemi di tossicodipendenza. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine che sono entrate nella camera e hanno portato fuori dall’albergo il 28enne, trasportato in ambulanza in ospedale intorno alle 12,30. Bergamonews.it - Bergamo, 28enne dà in escandescenze e si barrica in una camera d’albergo Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 22 ottobre 2024). Attimi di paura all’Hotel San Giorgio a: un uomo si èto per due ore all’interno di una camera del noto albergo a pochi passi dalla stazione ferroviaria e dal centro città. L’allarme è scattato questa mattina (martedì 22 ottobre) pochi minuti dopo le 11: il giovane, undi origine nordafricana, non voleva lasciare l’hotel e ha dato in, chiudendosi all’interno della propria stanza. Un testimone, residente in un’abitazione vicino all’Hotel, ha raccontato di essere uscito di casa spaventato dalle urla che provenivano dalla struttura ricettiva. Ancora da chiarire i motivi del suo comportamento che sembrerebbe legato a problemi di tossicodipendenza. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine che sono entrate nella camera e hanno portato fuori dall’albergo il, trasportato in ambulanza in ospedale intorno alle 12,30.

