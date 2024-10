Basket, Venezia batte Amburgo in Eurocup. Mc Gruder e Simms decisivi (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Umana Reyer Venezia torna a vincere in Eurocup! I lagunari trovano il secondo successo stagionale contro i tedeschi del Veolia Towers Amburgo per 80-68 nella quinta giornata della regular season per il girone B, prendendo il largo nel secondo quarto senza più girarsi indietro e respingendo gli assalti ospiti nella frazione conclusiva. 28 punti di uno scatenato Rodney Mc Gruder e 14 di Aamir Simms decisivi per gli oro-granata, con la doppia doppia sfiorata da Amedeo Tessitori (10 punti e 8 rimbalzi). Top scorer per gli ospiti con 13 punti è invece Jaizec Lottie. Inizio di match subito scoppiettante (6-6), con le due squadre che lottano a viso aperto su ogni pallone. McGruder porta la Reyer a +2 (12-10), con Kabengele che col il 2+1 suona la carica per il +7 Venezia (18-11). Oasport.it - Basket, Venezia batte Amburgo in Eurocup. Mc Gruder e Simms decisivi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L’Umana Reyertorna a vincere in! I lagunari trovano il secondo successo stagionale contro i tedeschi del Veolia Towersper 80-68 nella quinta giornata della regular season per il girone B, prendendo il largo nel secondo quarto senza più girarsi indietro e respingendo gli assalti ospiti nella frazione conclusiva. 28 punti di uno scatenato Rodney Mce 14 di Aamirper gli oro-granata, con la doppia doppia sfiorata da Amedeo Tessitori (10 punti e 8 rimbalzi). Top scorer per gli ospiti con 13 punti è invece Jaizec Lottie. Inizio di match subito scoppiettante (6-6), con le due squadre che lottano a viso aperto su ogni pallone. Mcporta la Reyer a +2 (12-10), con Kabengele che col il 2+1 suona la carica per il +7(18-11).

