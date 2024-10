Zon.it - Baronissi, l’amministrazione comunale convoca i commercianti per un incontro dedicato

(Di martedì 22 ottobre 2024) Mercoledì 23 ottobre alle ore 15:00, presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città, il Sindaco di, Anna Petta, l’Assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Giordano, e il Consigliere Delegato al Commercio, Antonio Santoro, incontreranno ilocali per discutere delle necessità e delle proposte del settore commerciale. Questorappresenta un’importante opportunità per rafforzare il dialogo tra il Comune e il mondo imprenditoriale. “Sin dal nostro programma elettorale, avevamo promesso di ascoltare le imprese del territorio e, nelle linee guida per la nostra amministrazione, abbiamo inserito come priorità l’ascolto delle istanze dei. Vogliamo che le esigenze delle imprese locali diventino parte integrante delle scelte che faremo per il futuro economico di