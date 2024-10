Aumento delle pensioni, c'è il primo sì: la simulazione dei nuovi importi degli assegni Inps (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024 il governo era chiamato a definire il testo di partenza della Legge di Bilancio che poi dovrà essere depositato alla Camera dei Deputati ma i tecnici sono ancora a lavoro per definire alcuni dettagli.L'Aumento delle pensioni minimeTuttavia Europa.today.it - Aumento delle pensioni, c'è il primo sì: la simulazione dei nuovi importi degli assegni Inps Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel consiglio dei ministri del 21 ottobre 2024 il governo era chiamato a definire il testo di partenza della Legge di Bilancio che poi dovrà essere depositato alla Camera dei Deputati ma i tecnici sono ancora a lavoro per definire alcuni dettagli.L'minimeTuttavia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanità, in manovra meno fondi del previsto: attese nuove assunzioni e un aumento degli stipendi - La legge di Bilancio riserva 900 milioni per la sanità, a cui va aggiunto il miliardo messo da parte con la scorsa manovra: cifre lontane dalle richieste di Schillaci e dalle promesse della premier Me ... (editorialedomani.it)

Purpose aziendale: la sinergia tra etica, innovazione e diritto crea valore a lungo termine - Il purpose aziendale, variegato e poliforme, è cruciale per distinguersi sul mercato, generando valore a lungo termine. Esso si intreccia con il diritto, trasformando asserzioni di principio in realtà ... (agendadigitale.eu)

Equo compenso: nuovo correttivo per i contratti pubblici - Approvato in CDM in esame preliminare un decreto correttivo del codice degli appalti 36 2023. Novità sull'equo compenso professionisti verso PA, ... (fiscoetasse.com)