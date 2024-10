Aston Villa-Bologna 2-0 Orsolini | Costruiamo ma non finalizziamo Il lavoro pagherà

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Riccardoha parlato nel post-partita di2-0, match della terza giornata della Champions League 2024/2025. L’esterno felsineo ha spiegato le sue sensazioni dopo un’altra prestazione di livello che però non ha portato punti in Europa: “Ci manca sempre qualcosa per finalizzare l’azione, il rammarico c’è perchègioco anche contro avversari di alto livello e in grande forma – afferma– Dobbiamo comunque fare i complimenti ai nostri avversari. Sono convinto che alla lunga ilche stiamo facendo.” Una battuta anche sulla sostituzione che l’ha visto coinvolto: “Ero ammonito, il mister mi ha voluto togliere anche perchè il loro terzino mi ha fatto fare praticamente il quinto di difesa. Direi che la sostituzione ci stava.