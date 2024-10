Anastasiia uccisa con 29 coltellate: ergastolo all'ex marito, il maxi risarcimento al figlio minore (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Tribunale di Pesaro ha condannato in primo grado all'ergastolo, per omicidio volontario, Moustafa Alashri, 43enne di origine egiziana, che nella mattina del 13 novembre 2022 uccise, con 29 Leggo.it - Anastasiia uccisa con 29 coltellate: ergastolo all'ex marito, il maxi risarcimento al figlio minore Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Tribunale di Pesaro ha condannato in primo grado all', per omicidio volontario, Moustafa Alashri, 43enne di origine egiziana, che nella mattina del 13 novembre 2022 uccise, con 29

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anastasiia uccisa e nascosta in valigia a Fano : l’ex condannato all’ergastolo e a risarcire il figlio - Moustafa Alashri è stato condannato all'ergastolo per omicidio volontario dell'ex moglie Anastasiia, la giovane mamma 23enne uccisa quasi due anni fa a Fano con 29 coltellate e poi gettata in un valigia in campagna. All'uomo il tribunale ha anche tolto la potestà genitoriale sul figlioletto. (Fanpage.it)

Anastasiia uccisa e nascosta in valigia a Fano : l’ex condannato all’ergastolo e a risarcire il figlio - Moustafa Alashri è stato condannato all'ergastolo per omicidio volontario dell'ex moglie Anastasiia, la giovane mamma 23enne uccisa quasi due anni fa a Fano con 29 coltellate e poi gettata in un valigia in campagna. Continua a leggere . All'uomo il tribunale ha anche tolto la potestà genitoriale sul figlioletto. (Fanpage.it)

Fano - Anastasiia uccisa con 29 coltellate - l'accusa : «Ergastolo per il marito Mostafa Alashry». La famiglia chiede 10 milioni di risarcimento - FANO - La Procura di Pesaro ha chiesto l'ergastolo per Mostafa Alashry, 43enne di origine egiziane che a Fano, nella notte del 13 novembre 2022, uccise la moglie Anastasiia, 23enne di... (Corriereadriatico.it)