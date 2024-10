Biccy.it - Alan Friedman squalificato da Ballando? Nuovo dettaglio sullo scontro

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sabato notte Davide Maggio in una diretta ha rivelato cheavrebbe avuto un “violento” con una donna dello staff dicon le Stelle. Il giornalista e opinionista tv ha poi aggiunto che non si sarebbe trattato di un episodio isolato e che la Rai avrebbe inviato una lettera di richiamo, caldeggiando l’allontanamento del concorrente. Ieri il Corriere però ha parlato di pace trae la donna dello staff: “I fatti risalgono a una ventina di giorni fa. Il giornalista, nervoso, aveva risposto male a una redattrice del programma con toni accesi, troppo. Fuori luogo.unchained. Come al cavaliere nero lo devi lasciare in pace. L’ugola che sale di troppi decibel. Una rissa verbale eccessiva. Lui stesso aveva capito subito di aver sbagliato e per farsi perdonare aveva mandato un mazzo di fiori alla ragazza“.