Liberoquotidiano.it - "Vigliacco, non puoi dormire sereno": le toghe minacciano la "talpa" che ha fatto uscire la lettera contro Meloni

(Di lunedì 21 ottobre 2024) È caccia allache ha passato al quotidiano Il Tempo la mail scritta dal sostituto procuratore generale in Cassazione Marco Patarnello e pubblicata sulla mailing list dell'Associazione nazionale magistrati. Nella mail, che doveva rimanere riservata, il magistrato, esponente di punta Magistratura democratica, la corrente di sinistra delle, aveva duramente criticato la premier Giorgiain quanto ritenuta un “pericolo" più forte di Berlusconi. I moderatori della mailing list, anche sotto le pressioni dei numerosi iscritti, starebbero cercando da ieri di risalire all'autore di questa fuga di notizie, arrivata in un momento in cui la magistratura è nell'occhio del ciclone per le decisione dei giudici del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei 12 migranti (7 bengalesi e 5 egiziani), trattenuti nel centro di permanenza per il rimpatrio a Gjader in Albania.