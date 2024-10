Liberoquotidiano.it - Urso: "Transizione 5.0? Unica misura che tiene insieme green e digitale"

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. - (Adnkronos) - "5.0? È l'chele due transizioni, quellae quella". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, all'Assemblea di Assolombarda. "5.0 nasce da una ricontrattazione con l'Europa: abbiamo trattato in Europa su come fare una, non è stata una cosa facile", ha sottolineato. "Abbiamo preso 17 miliardi da capitoli che non avrebbero portato sviluppo e li abbiamo ricollocati. Nove miliardi e 700 milioni sono arrivati al nostro dicastero". "La Lombardia va meglio in un'Italia che va bene, un Paese che in questo contesto storico, in un'Europa circondata da guerra e in stagnazione, fa meglio di altre nazioni europee". "Il problema italiano è uno solo: il costo dell'energia, che è troppo caro rispetto agli altri competitori europei.