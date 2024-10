Un attacco di Israele al petrolio dell’Iran può “condannare” Kamala? Washington teme la bomba-inflazione (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’amministrazione americana di Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris temono che un attacco di Israele all’Iran generi un effetto-cascata sull’inflazione per le conseguenze di un eventuale raid sugli assetti petroliferi della Repubblica Islamica. Il fatto non è da sottovalutare, perché a due settimane dalle elezioni di martedì 5 novembre anche un minimo smottamento può Un attacco di Israele al petrolio dell’Iran può “condannare” Kamala? Washington teme la bomba-inflazione InsideOver. It.insideover.com - Un attacco di Israele al petrolio dell’Iran può “condannare” Kamala? Washington teme la bomba-inflazione Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) L’amministrazione americana di Joe Biden e la vicepresidenteHarris temono che undiall’Iran generi un effetto-cascata sull’per le conseguenze di un eventuale raid sugli assetti petroliferi della Repubblica Islamica. Il fatto non è da sottovalutare, perché a due settimane dalle elezioni di martedì 5 novembre anche un minimo smottamento può Undialpuò “laInsideOver.

