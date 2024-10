Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live: the final tour a maggio fa tappa al Teatro Golden di Palermo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un tour mondiale per dire addio alla scena live. "L’Ultima notte rosa, the final tour” di Umberto Tozzi si arricchisce di un nuovo capitolo con 18 nuove date nei teatri. Due di queste, organizzate da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita, toccano la Sicilia: il 19 maggio si Palermotoday.it - Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live: the final tour a maggio fa tappa al Teatro Golden di Palermo Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Unmondiale per dire. "L’Ultima notte rosa, the” disi arricchisce di un nuovo capitolo con 18 nuove date nei teatri. Due di queste, organizzate da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita, toccano la Sicilia: il 19si

Umberto Tozzi - 18 nuove date per “L’Ultima Notte Rosa - The Final Tour” - it e nelle prevendite abituali (per info www. Unlimited News - Notizie dal mondo . friendsandpartners. MILANO (ITALPRESS) – “L’Ultima Notte Rosa The Final Tour”, la straordinaria tournèe mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live, dopo il grande successo del debutto a giugno alle Terme di Caracalla di Roma, dei concerti outdoor – tra cui Piazza San Marco a Venezia – e dei ... (Unlimitednews.it)

Alluvione a Bologna - bloccati all’Unipol Arena dopo il concerto di Umberto Tozzi : «Due ore d’ansia» – Il video - È tornato sul palco, ha finito di cantare e poi è sparito». Il patron dell’impianto si difende: «Nessuno immaginava che esondasse il Ravone. Non si riesce a imboccare il casello dell’autostrada e non si va verso Porretta, qui la situazione non è problematica, lo facciamo per tenere tutti in sicurezza. (Open.online)

Allerta maltempo e sicurezza : spettatori bloccati all’Unipol Arena dopo il concerto di Umberto Tozzi - Da un lato, c’è chi ha sostenuto la decisione delle autorità di mantenere al sicuro i partecipanti all’evento, apprezzando l’attenzione verso la protezione della popolazione durante una fase metereologica avversa. Queste decisioni, sebbene necessarie, hanno avuto un impatto diretto sul pubblico, costretto a rimanere all’interno dell’impianto sportivo per un periodo prolungato. (Gaeta.it)