Tutte le Corti d'appello d'Italia contro Meloni. Così attaccano il dl sui migranti (Di lunedì 21 ottobre 2024) I ventisei togati chiedono all'unanimità di fare retromarcia sul comma che prevede di ricorrere in appello contro i provvedimenti dei tribunali territoriali sulla concessione dell'accoglimento in Italia dei migranti. Domani l'esclusiva in edicola sul Giornale Ilgiornale.it - Tutte le Corti d'appello d'Italia contro Meloni. Così attaccano il dl sui migranti Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) I ventisei togati chiedono all'unanimità di fare retromarcia sul comma che prevede di ricorrere ini provvedimenti dei tribunali territoriali sulla concessione dell'accoglimento indei. Domani l'esclusiva in edicola sul Giornale

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Violenta tromba d’aria in Italia - l’appello : “Restate a casa” - La preoccupazione tra la popolazione cresce, come appare chiaro leggendo alcuni messaggi allarmanti sui social. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Maltempo, giovedì da incubo: nubifragi, allagamenti e grandine Leggi anche: Maltempo estremo in Italia: chiesto lo stato d’emergenza nazionale Violenta tromba d’aria in Italia, l’appello: “Restate a casa” Intensa ondata di ... (Tvzap.it)

Emergenza carenza infermieri : un appello alla riforma organizzativa in Italia - Secondo lui, questo è il risultato di modelli organizzativi obsoleti e inadeguati, nonostante le attese di cambiamento portate dall’emergenza Covid. Durante l’incontro, si è discusso anche degli aspetti legali e normativi correlati alla professione infermieristica, affrontando la necessità di un adeguato supporto legislativo per facilitare la valorizzazione e la protezione degli operatori. (Gaeta.it)

Maltempo Italia - tromba d’aria - l’appello del sindaco : “Non uscite di casa” - Nel capoluogo Siracusa, intanto, si registrano numerosi problemi di allagamento dopo una pioggia torrenziale durata circa due ore. HUGE tornado in the Portopalo, Sicily area earlier this morning. Una tromba d’aria si è abbattuta sul borgo marinaro, causando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. (Caffeinamagazine.it)