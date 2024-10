Transizione 5.0, cos’è e come funziona il nuovo piano di aiuti per le imprese (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il piano Transizione 5.0 è il diretto successore del piano Transizione 4.0 e si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese italiane. Per il biennio 2024-2025 ci sono a disposizione 12,7 miliardi di euro. In linea con le azioni previste dal piano REPowerEU, Transizione 5.0 ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro e si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide di sostenibilità poste dalle cosiddette Twin Transition, le transizioni gemelle: quella digitale e quella energetica. cos’è il piano Transizione 5.0 L’aiuto che segue il piano Transizione 4. Quifinanza.it - Transizione 5.0, cos’è e come funziona il nuovo piano di aiuti per le imprese Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il5.0 è il diretto successore del4.0 e si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delleitaliane. Per il biennio 2024-2025 ci sono a disposizione 12,7 miliardi di euro. In linea con le azioni previste dalREPowerEU,5.0 ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro e si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle, rispondendo alle sfide di sostenibilità poste dalle cosiddette Twin Transition, le transizioni gemelle: quella digitale e quella energetica.il5.0 L’aiuto che segue il4.

