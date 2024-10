Totti torna in campo? “Mi hanno chiamato due club di serie A, in due mesi sarei pronto”. E i fan impazziscono (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Francesco Totti lo sa, che poi se lui dice che torna in campo, la gente impazzisce I romanisti, ma più che altro i Tottiani, del resto ci sperano ancora che il loro idolo insostituibile appenda al chiodo la racchetta del padel e torni ad allacciarsi gli scarpini. E lui, l’ex capitano, alimenta la speranza in una dichiarazione che ha del clamoroso. "Ci sono state squadre di serie A che mi hanno chiamato.e mi hanno fatto venire in mente la pazzia mi hanno dato dei pensieri. E’ successo un mese fa In due-tre mesi sarei pronto”. Sbam. Una pazzia certo, ma che ha tolto il sonno all’ex numero 10, che crede ancora che una possibilità ci sarebbe. Ecco le parole dell’ex giallorosso a un evento Betsson: “Sarebbe difficile (tornare a giocare, ndr), ma mai dire mai. Ci sono stati calciatori che hanno ripreso a giocare dopo tanti anni a fine carriera. Sport.quotidiano.net - Totti torna in campo? “Mi hanno chiamato due club di serie A, in due mesi sarei pronto”. E i fan impazziscono Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ottobre 2024 – Francescolo sa, che poi se lui dice chein, la gente impazzisce I romanisti, ma più che altro iani, del resto ci sperano ancora che il loro idolo insostituibile appenda al chiodo la racchetta del padel e torni ad allacciarsi gli scarpini. E lui, l’ex capitano, alimenta la speranza in una dichiarazione che ha del clamoroso. "Ci sono state squadre diA che mi.e mifatto venire in mente la pazzia midato dei pensieri. E’ successo un mese fa In due-tre”. Sbam. Una pazzia certo, ma che ha tolto il sonno all’ex numero 10, che crede ancora che una possibilità ci sarebbe. Ecco le parole dell’ex giallorosso a un evento Betsson: “Sarebbe difficile (re a giocare, ndr), ma mai dire mai. Ci sono stati calciatori cheripreso a giocare dopo tanti anni a fine carriera.

Totti torna in campo? : «Mi hanno cercato squadre di Serie A» - «Può darsi che mi chiami l’Inter, così facciamo spogliatoio. «Chi mi ha cercato mi ha fatto venire un po’ di pazzia, un po’ di pensieri. Io potrei portare i cinesini». «Ci sono stati giocatori in passato che sono tornati a giocare dopo tanti anni», ha aggiunto l’ex numero 10 della Nazionale. Recentemente, il Pupone aveva anche dichiarato che, con l’attuale livello del campionato italiano, ... (Lettera43.it)

Totti : «Mi hanno cercato squadre di Serie A per tornare a giocare - mi hanno fatto venire un po’ di pensieri» - Parlavamo di tutt’altro, non di Roma». Non l’ho voluto io e quindi quella finestra è rimasta aperta». . Io gioco ancora a 48 anni,. Sono chiacchiere, si fa per scherzare: 2-3 mesi sarei pronto. Hanno amplificato e parlato di problemi tra me e lui durante il suo percorso da allenatore e invece siamo due amici, due che si sentono spesso, perciò era la normalità. (Ilnapolista.it)

Francesco Totti : “Di recente qualche squadra di Serie A mi ha chiesto di tornare a giocare” - The post Francesco Totti: “Di recente qualche squadra di Serie A mi ha chiesto di tornare a giocare” appeared first on SportFace. In due mesi sarei pronto, ma per tornare a giocare in Serie A devo allenarmi bene bene”. Lo ha detto, con una dichiarazione molto sorprendente, Francesco Totti a un evento Betsson, così come riporta Il Messaggero: “Sarebbe difficile, però nella vita mai dire mai. (Sportface.it)