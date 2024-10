Totti e il ritorno in campo: «Alcune squadre di Serie A mi hanno chiamato. Un 10 in Italia? Manca, ma potrebbe tornare…» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il chiodo su cui Francesco Totti ha appeso gli scarpini potrebbe preso rimanere vuoto? Sembra una suggestione più fantasiosa che altro, ma per un ritorno in campo la porta non sembra mai essere chiusa. Almeno quella della leggenda della Roma. «Ci sono state squadre di Serie A che mi hanno chiamato», ha confessato a margine di un evento organizzato da Betsson. «Ammetto che mi hanno fatto venire un po’ di pensiero», anzi «di pazzia». Anche perché Totti di anni ne ha 48, e il suo addio ai colori giallorossi risale a ormai sette stagioni fa. Ma, appunto, «mai dire mai». La fine dolceamara e la voglia di rivincita «Sarebbe difficile, ma ci sono giocatori che hanno giocato anche dopo tanti anni dalla fine della carriera. Dipende anche da dove giochi, con tutto il rispetto, ma se dovessi tornare in Serie A mi dovrei allenare bene bene». Il tono di Totti sembra essere serio, molto. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il chiodo su cui Francescoha appeso gli scarpinipreso rimanere vuoto? Sembra una suggestione più fantasiosa che altro, ma per uninla porta non sembra mai essere chiusa. Almeno quella della leggenda della Roma. «Ci sono statediA che mi», ha confessato a margine di un evento organizzato da Betsson. «Ammetto che mifatto venire un po’ di pensiero», anzi «di pazzia». Anche perchédi anni ne ha 48, e il suo addio ai colori giallorossi risale a ormai sette stagioni fa. Ma, appunto, «mai dire mai». La fine dolceamara e la voglia di rivincita «Sarebbe difficile, ma ci sono giocatori chegiocato anche dopo tanti anni dalla fine della carriera. Dipende anche da dove giochi, con tutto il rispetto, ma se dovessi tornare inA mi dovrei allenare bene bene». Il tono disembra essere serio, molto.

