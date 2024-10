Titanus Production, una start-up con 120 anni di storia: intervista alla CEO Maria Grazia Saccà che racconta il nuovo corso (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con un'esposizione alla Festa del Cinema di Roma che raccoglie una parte delle locandine originali e manifesti di film che hanno fatto la storia della società, la Titanus festeggia i suoi primi 120 anni. Parliamo dell'eredità di questo tesoro culturale e della nuova divisione Titanus Production con la CEO Maria Grazia Saccà. Comingsoon.it - Titanus Production, una start-up con 120 anni di storia: intervista alla CEO Maria Grazia Saccà che racconta il nuovo corso Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Con un'esposizioneFesta del Cinema di Roma che raccoglie una parte delle locandine originali e manifesti di film che hanno fatto ladella società, lafesteggia i suoi primi 120. Parliamo dell'eredità di questo tesoro culturale e della nuova divisionecon la CEO

Festa di Roma - una mostra per celebrare i 120 anni di Titanus - . it. Per continuare i festeggiamenti dei 120 anni, la Titanus aprirà le porte della sua sede storica di Roma in Via Sommacampagna 28 per una serie di proiezioni speciali de “L’ultimo Gattopardo”, il ritratto di Goffredo Lombardo, un docufilm diretto dal Premio Oscar Giuseppe Tornatore, con le musiche del maestro Ennio Morricone. (Ildenaro.it)