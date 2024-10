Tentato omicidio a Nola, individuati tre minorenni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un minore di 18 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in Ipm con le accuse di Tentato omicidio e porto abusivo di arma da sparo, in concorso con altri due minori di anni 14, denunciati per gli stessi reati. Il provvedimento cautelare giunge al termine delle indagini del Commissariato di Nola in relazione al ferimento di un giovane raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al torace, avvenuto lo scorso mese di gennaio a Nola: attraverso la visione delle immagini degli impianti di video-sorveglianza della zona sono stati individuati i tre presunti autori. L'articolo Tentato omicidio a Nola, individuati tre minorenni proviene da Anteprima24.it. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un minore di 18 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in Ipm con le accuse die porto abusivo di arma da sparo, in concorso con altri due minori di anni 14, denunciati per gli stessi reati. Il provvedimento cautelare giunge al termine delle indagini del Commissariato diin relazione al ferimento di un giovane raggiunto da un colpo d’arma da fuoco al torace, avvenuto lo scorso mese di gennaio a: attraverso la visione delle immagini degli impianti di video-sorveglianza della zona sono statii tre presunti autori. L'articolotreproviene da Anteprima24.it.

