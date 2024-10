Ilgiorno.it - Telecamere ai semafori sulla Comasina: ecco dove arriva il T-Red. “Abbiamo deciso dopo 5 morti”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Verano Brianza – Tra 15 giorniil nuovo T-Red, sarà posizionato all’incrocio tra le vie Pola e. La decisione è avvenutache negli anni ben cinque persone sono morte per un incidentevia, al confine con Giussano. L’ultimo incidente mortale in via, in ordine cronologico, risale a domenica 3 novembre 2023, quando Agostino Gualdi stava camminando con il suo cane ed è stato travolto da un auto pirata.sette giorni in ospedale, ha perso la vita e non è mai stato trovato chi lo ha ucciso. La Giunta Consonni ha approvato l’installazione del sistema sul semaforo, al confine con Paina di Giussano. Il sistema T-Red segnala e produce una multa ogni volta che un mezzo oltrepassa il semaforo rosso. Il Codice della Strada stabilisce che passare con la lanterna rossa causa la sanzione di 41 euro e la detrazione di due punti della patente.