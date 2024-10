Dilei.it - Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Ornella Vanoni per le sue dichiarazioni su Elodie, Marracash e Celentano

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima volta a novant’anni per. Nonostante la sua lunga carriera nel mondo della musica e dello spettacolo, solo ora la cantante milanese ha ricevuto il suo primodila. L’artista è stata raggiunta da Valerio Staffelli per commentare la sua richiesta al collega più giovane– per il quale ha un debole, come pubblicamente dichiarato da tempo – ma anche per dare qualche consiglio ad. Senza dimenticare la querelle tra Adrianoe Teo Teocoli, che tanto sta facendo discutere in questi giorni.: cosa ha detto la cantante alaha ricevuto ildilanella puntata in onda su Canale 5 lunedì 21 ottobre. Si tratta del primoper la cantante, che da due anni è in attesa chescriva una canzone per lei.