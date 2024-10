Spunta la foto del corpo di Liam Payne, i fan insorgono: “È una mancanza di rispetto” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ci sono le foto del corpo di Liam Payne, pubblicate da alcuni account sui social network, da X a Telegram. Anche TMZ pubblica le foto, poi le rimuove. Fan, giornalisti, artisti insorgono: "Disgustoso, è una mancanza di rispetto". Fanpage.it - Spunta la foto del corpo di Liam Payne, i fan insorgono: “È una mancanza di rispetto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ci sono ledeldi, pubblicate da alcuni account sui social network, da X a Telegram. Anche TMZ pubblica le, poi le rimuove. Fan, giornalisti, artisti: "Disgustoso, è unadi rispetto".

