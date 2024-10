Si conoscono su un sito d’incontri: all’appuntamento lui l’afferra per la gola e la stupra (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dovrà rispondere di violenza sessuale un 34enne, che i poliziotti hanno arrestato e portato in carcere. Avrebbe stuprato una donna, immobilizzandola con le mani attorno al collo. Fanpage.it - Si conoscono su un sito d’incontri: all’appuntamento lui l’afferra per la gola e la stupra Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dovrà rispondere di violenza sessuale un 34enne, che i poliziotti hanno arrestato e portato in carcere. Avrebbeto una donna, immobilizzandola con le mani attorno al collo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stupra una donna afferrandola per la gola: 34enne arrestato per violenza sessuale - Dovrà rispondere di violenza sessuale un 34enne, che i poliziotti hanno arrestato e portato in carcere. Avrebbe stuprato una donna, immobilizzandola con le mani attorno al collo. (fanpage.it)

Pensionato travolto e ucciso dal cancello casa nel Lecchese - Un uomo di 89 anni, Giuseppe Manzoni, è stato travolto e ucciso dal cancello di casa che stava cercando di riparare, ieri sera a Colle Brianza, piccolo centro in provincia di Lecco. (ANSA) ... (ansa.it)

Gli straordinari benefici della feta (in pochi li conoscono!) - La feta è una delle eccellenze della Grecia. Si tratta di un formaggio leggero, dal gusto delicato che viene solitamente prodotto con latte di pecora o capra, cosa che lo rende altamente digeribile. I ... (msn.com)