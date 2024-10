Shaila nega il bacio con Javier: “Io sono una persona seria!”, sospetti tra gli inquilini del Grande Fratello (Di lunedì 21 ottobre 2024) Shaila Gatta non ammette il bacio dato a Javier: i sospetti dei suoi inquilini nella Casa del Grande Fratello. L'articolo Shaila nega il bacio con Javier: “Io sono una persona seria!”, sospetti tra gli inquilini del Grande Fratello proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Shaila nega il bacio con Javier: “Io sono una persona seria!”, sospetti tra gli inquilini del Grande Fratello Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di lunedì 21 ottobre 2024)Gatta non ammette ildato a: idei suoinella Casa del. L'articoloilcon: “Iouna!”,tra glidelproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello - primo bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez? - I due inquilini negli ultimi due giorni si sono riavvicinati entrando sempre di più in sintonia. . L’ex velina non ha più resistito e si è lasciata andare ai tentativi di Javier. (Adnkronos) – Primo bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez. Javier e Shaila, durante la notte, si sono sdraiati nello stesso letto e si sono coccolati a lungo. (Dailyshowmagazine.com)

