Sessantenne si sveglia dal coma e crede di essere nel 1980, quando aveva 24 anni e non era sposato (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non ha riconosciuto sua moglie, quando è entrata nella sua stanza d'ospedale. Al Messaggero ha raccontato: "Mi chiamava 'Luciano'. E io mi chiedevo come faceva a saper il mio nome". Fanpage.it - Sessantenne si sveglia dal coma e crede di essere nel 1980, quando aveva 24 anni e non era sposato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Non ha riconosciuto sua moglie,è entrata nella sua stanza d'ospedale. Al Messaggero ha raccontato: "Mi chiamava 'Luciano'. E io mi chiedevo come faceva a saper il mio nome".

