Quifinanza.it - Sempre meno nascite, quanto costa mantenere un figlio in Italia: differenze tra Nord e Sud

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Continua la crisi demografica in. Nel nostro Paese nasconobambini e il 2023 ha fatto segnare un nuovo record negativo. Sono stati soltanto 379mila i nuovi nati, una tendenza che sarebbe confermata anche per il 2024. Anche il tasso di fecondità èpiù basso, anche se non al record negativo assoluto. Si attesta infatti a 1,20 figli per donna in età fertile, di poco superiore a quello fatto segnare nel 1995. Le ragioni di questa flessione sono varie e hanno a che fare con le condizioni economiche delle persone che vivono nel nostro Paese, la fiducia nel futuro e la mancanza di servizi fondamentali per l’assistenza ai genitori. Il Governo ha provato a introdurre in Manovra finanziaria alcune norme per incentivare le, soprattutto la carta neonati, da 1.000 euro.