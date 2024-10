Tpi.it - Se mi lasci non vale: il nuovo docureality di Rai 2 con Luca Barbareschi

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Se minon: come funziona, coppie, regolamento,, concorrenti, coach, quante puntate, location, streaming, Rai 2 Se minonè ilcondotto dain prima serata su Rai 2 a partire da lunedì 21 ottobre 2024. Un esperimento televisivo in cinque puntate, nel quale sei coppie in crisi si metteranno alla prova vivendo un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma, sotto l’occhio vigile di telecamere h 24, per poi decidere se proseguire insieme il loro cammino oppure no. Ci sarà poi una settima coppia di infiltrati speciali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni. Anticipazioni, come funziona, meccanismo La fase dell’innamoramento cede spesso il passo a momenti di fragilità e di scoraggiamento. I bivi da affrontare possono essere molti e, a volte, le delusioni dolorose.