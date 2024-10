Bergamonews.it - Sclerodermia: sabato 26 ottobre controlli gratuiti al Papa Giovanni XXIII

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Bergamo. In occasione della Giornata del Ciclamino, appuntamento storico promosso dal GILS (Gruppo Italiano per la Lotta alla), l’ASSTorganizzarivolti a chi ha riconosciuto i primi sintomi della. Gli specialisti della Reumatologia dell’ospedale di Bergamo visiteranno26dalle 9 alle 12 negli ambulatori 312, 313, 314, accedendo dall’ingresso 25 della Hospital Street. Può presentarsi alle visite per accertamenti chi presenta i sintomi tipici del fenomeno di Raynaud, scatenato dal freddo e/o da stress emotivo e che si manifesta con pallore cutaneo alle mani, a volte anche ai piedi e ai padiglioni auricolari, seguito tipicamente da cianosi e a volte da eritema. Può sottoporsi ad una visita di controllo o ricevere un consulto anche chi ha già una diagnosi di