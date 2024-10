Puntomagazine.it - Sardinia Innovative Boat Week: un grande successo per la nautica sostenibile

(Di lunedì 21 ottobre 2024)della: Innovazione e Sostenibilità nel Settore Nautico a Olbia Si è conclusa conla prima edizione della, svoltasi a Olbia dal 16 al 19 ottobre. Questo evento ha riunito ricercatori e studenti provenienti da 10 università internazionali, dando vita a un confronto diretto sulle più avanzate tecnologie nel settore nautico e ICT applicato ai sistemi di controllo. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per discutere e promuovere l’innovazione nella, ispirandosi alle nuove normative della UIM (Union Internationale Motonautique). I vincitori Le competizioni sono state suddivise in diverse categorie, tra cui le imbarcazioni Uniclass e Solar. Per le imbarcazioni Uniclass, il primo premio è stato conquistato dal Unige Elettra Team dell’Università di Genova.