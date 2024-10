Rave party non autorizzato: denunciate 136 persone (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pesaro, 21 ottobre 2024 – Erano arrivati anche dalla Francia, fino all’Oasi del Furlo, un’area paesaggistica protetta nel Comune di Fossombrone, per partecipare a un Rave party non autorizzato, che si è svolto in un capannone di una cava dismessa. Il Rave abusivo si è svolto nella notte tra sabato e domenica scorsi. Ed è stato segnalato forse da una guardia forestale. E ieri, nel primo pomeriggio, carabinieri della Compagnia di Fano sono intervenuti, poi aiutati in appoggio, dai colleghi delle compagnie di Pesaro e Urbino. Il bilancio: 136 persone denunciate, sia gli organizzatori, due, che tutti gli altri partecipanti. I reati sono l’invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica per gli organizzatori, invasione di terreni o edifici per i partecipanti, oltre che l’ apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Ilrestodelcarlino.it - Rave party non autorizzato: denunciate 136 persone Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pesaro, 21 ottobre 2024 – Erano arrivati anche dalla Francia, fino all’Oasi del Furlo, un’area paesaggistica protetta nel Comune di Fossombrone, per partecipare a unnon, che si è svolto in un capannone di una cava dismessa. Ilabusivo si è svolto nella notte tra sabato e domenica scorsi. Ed è stato segnalato forse da una guardia forestale. E ieri, nel primo pomeriggio, carabinieri della Compagnia di Fano sono intervenuti, poi aiutati in appoggio, dai colleghi delle compagnie di Pesaro e Urbino. Il bilancio: 136, sia gli organizzatori, due, che tutti gli altri partecipanti. I reati sono l’invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica per gli organizzatori, invasione di terreni o edifici per i partecipanti, oltre che l’ apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento.

