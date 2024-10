Piracy Shield: cos’è e come funziona il sistema che ha bloccato Google Drive (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – Piracy Shield è un sistema tecnologico avanzato sviluppato per contrastare la diffusione di contenuti protetti da copyright attraverso piattaforme di streaming e condivisione di file. Ideato per bloccare in tempo reale l'accesso a siti e servizi che offrono illegalmente film, serie TV, eventi sportivi e altri contenuti protetti, Piracy Shield agisce come un Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) –è untecnologico avanzato sviluppato per contrastare la diffusione di contenuti protetti da copyright attraverso piattaforme di streaming e condivisione di file. Ideato per bloccare in tempo reale l'accesso a siti e servizi che offrono illegalmente film, serie TV, eventi sportivi e altri contenuti protetti,agisceun

Google Drive bloccato - Pastorella (Azione) : “Così Piracy Shield non va - oscurate attività innocenti” - La piattaforma anti-pirateria di AgCom dovrebbe schermare le partite trasmesse su piattaforme illegali, finisce però per bloccare anche siti legali. Oggi Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione, presenterà un'interrogazione per rivedere la normativa corrente.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il data breach di Stato del Piracy Shield - Perché, come specificato dal Garante Privacy italiano, tra le caratteristiche tipiche di un data breach ci sono diverse fattispecie. Ed è quello che è successo, per molte ore, dal tardo pomeriggio di sabato: singoli utenti o aziende che utilizzano il servizio di archiviazione in cloud di documenti su Google non hanno potuto scaricare i propri (o gli altrui) file. (Giornalettismo.com)

Non solo Google Drive : gli altri “errori” nell’ultimo weekend del Piracy Shield - L’affare Google Drive – che è diventato di dominio pubblico a partire dal tam tam mediatico, prima sui social network e poi sui siti web di settore – è stato affrontato in oltre sei ore (un tempo irragionevole per riparare a un errore). Matteo Contrini – che da tempo sta facendo un importantissimo lavoro di divulgazione in merito ai problemi del Piracy Shield – ha segnalato anche il blocco di un ... (Giornalettismo.com)