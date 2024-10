Non è mai troppo tardi per sentirsi protagonisti: l’associazione Santa Croce e il progetto che mette al centro la terza età (Di lunedì 21 ottobre 2024) “L’unità è un valore. È ciò che porta avanti la comunità ed è l’unica cosa di cui possiamo essere orgogliosi”. Adriano Avogadro è presidente dell’associazione Santa Croce, che dal 2019 opera con iniziative di carattere civico, sociale e culturale a beneficio della comunità di Santa Croce, frazione di San Pellegrino Terme. Tra queste, vi è “GenerAzioni Protagoniste – terza Età al centro”, che ha beneficiato del contributo di Fondazione della Comunità Bergamasca. “Vogliamo coinvolgere gli anziani del paese, mettendo al centro della vita sociale la loro esperienza e conoscenza”, continua Avogadro. Bergamonews.it - Non è mai troppo tardi per sentirsi protagonisti: l’associazione Santa Croce e il progetto che mette al centro la terza età Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “L’unità è un valore. È ciò che porta avanti la comunità ed è l’unica cosa di cui possiamo essere orgogliosi”. Adriano Avogadro è presidente del, che dal 2019 opera con iniziative di carattere civico, sociale e culturale a beneficio della comunità di, frazione di San Pellegrino Terme. Tra queste, vi è “GenerAzioni Protagoniste –Età al”, che ha beneficiato del contributo di Fondazione della Comunità Bergamasca. “Vogliamo coinvolgere gli anziani del paese,ndo aldella vita sociale la loro esperienza e conoscenza”, continua Avogadro.

