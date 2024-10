MotoGp, volata Bagnaia-Martin: Jorge favorito nelle ultime gare, come è andata l’anno scorso (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 – Jorge Martin ha allungato nuovamente su Pecco Bagnaia in classifica mondiale, con Marc Marquez che ormai appare arbitro della sfida. Sono venti le lunghezze di vantaggio del pilota spagnolo dopo il gp di Australia, vinto da Marc su Jorge, il quale comunque ha raddoppiato il margine su Pecco e ora si presenta agli ultimi tre gp con i favori del pronostico e 20 punti di vantaggio. All’appello mancano Buriram in Thailandia (25-27 ottobre), Sepang in Malesia (1-3 novembre) e Valencia in Spagna (15-17 novembre), tre circuiti che sembrano favorire leggermente il pilota Pramac rispetto a quello Lenovo. Per Bagnaia c’è comunque margine per rimontare perché ci sono 111 punti in palio tra sprint race e gare. Pagelle MotoGp: Marquez fenomeno in Australia. Sport.quotidiano.net - MotoGp, volata Bagnaia-Martin: Jorge favorito nelle ultime gare, come è andata l’anno scorso Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Bologna, 21 ottobre 2024 –ha allungato nuovamente su Peccoin classifica mondiale, con Marc Marquez che ormai appare arbitro della sfida. Sono venti le lunghezze di vantaggio del pilota spagnolo dopo il gp di Australia, vinto da Marc su, il quale comunque ha raddoppiato il margine su Pecco e ora si presenta agli ultimi tre gp con i favori del pronostico e 20 punti di vantaggio. All’appello mancano Buriram in Thailandia (25-27 ottobre), Sepang in Malesia (1-3 novembre) e Valencia in Spagna (15-17 novembre), tre circuiti che sembrano favorire leggermente il pilota Pramac rispetto a quello Lenovo. Perc’è comunque margine per rimontare perché ci sono 111 punti in palio tra sprint race e. Pagelle: Marquez fenomeno in Australia.

MotoGP - promossi e bocciati GP Australia 2024 : Marc Marquez sempre più forte - Martin maturo - Bagnaia deve reagire - Jorge Martin: ha una maturità che l’anno scorso sicuramente non aveva. Ancora è padrone del proprio destino, ma nelle prossime gare non potrà più sbagliare e dovrà arrivare praticamente sempre davanti a Martinator. . Gestisce per diversi giri, conserva la gomma, si prepara piano piano il sorpasso per poi centrarlo. (Oasport.it)

Moto Gp : Marquez trionfa in Australia. Martin secondo - Bagnaia terzo. Lui : “Prossime due gare decisive per il titolo” - Martin secondo, Bagnaia terzo. Sul podio del terzo posto Francesco Bagnaia, che non riesce a stare dietro ai rivali e ora vede aumentare il distacco dalla vetta della classifica a 20 punti L'articolo Moto Gp: Marquez trionfa in Australia. . Ha vinto Marc Marquez, la gara del Gran Premio d'Australia battendo in un duello quasi testa a testa il connazionale Jorge Martin. (Firenzepost.it)

Motogp - Martin a più 20 su Bagnaia : “Ma ho rischiato di cadere” - Proprio in quel momento, quando tutto sembrava compromesso, Martin ha fatto di nuovo click nella testa ed è ripartito a ritmo indiavolato: “Ho pensato che non potevo stare dietro a Pecco e così ho sorpassato subito e imposto un ritmo sull’1’27” alto, sperando di poter tenere Marquez, ma alla fine lui aveva qualcosa in più di me e in curva 4 soffrivo molto”. (Sport.quotidiano.net)