Monza, prima vittoria stagionale: a Verona 3-0 per i brianzoli (Di luned√¨ 21 ottobre 2024) Duecentodiciotto giorni fa era l'arcobaleno di Daniel Maldini su punizione a colorare il pomeriggio del Monza contro il Cagliari. Adesso le sfumature hanno altre firme, ma la forma √® la stessa ed √® quella di un sorriso sul volto grande cos√¨. La prima vittoria di Alessandro Nesta in Serie A, la prima del Monza in questo campionato dopo 16 giornate di digiuno da bottino pieno, √® servita a Verona dove l'Arena √® anche il Bentegodi: perch√© per avere la meglio su Paolo Zanetti e i suoi giallobl√Ļ non sarebbe bastata una passeggiata bens√¨ una prova completa, che i brianzoli hanno confezionato non prima di metterci dentro ogni segnale positivo fino al 3-0 senza appello finale. Eppure il segnale della vigilia non sembrava cos√¨ confortante: senza Maldini, fuori per un problema alla spalla dell'ultimo minuto, Nesta si affida a Caprari e la scelta paga pronti-via. Sport.quotidiano.net - Monza, prima vittoria stagionale: a Verona 3-0 per i brianzoli Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di luned√¨ 21 ottobre 2024) Duecentodiciotto giorni fa era l'arcobaleno di Daniel Maldini su punizione a colorare il pomeriggio delcontro il Cagliari. Adesso le sfumature hanno altre firme, ma la forma √® la stessa ed √® quella di un sorriso sul volto grande cos√¨. Ladi Alessandro Nesta in Serie A, ladelin questo campionato dopo 16 giornate di digiuno da bottino pieno, √® servita adove l'Arena √® anche il Bentegodi: perch√© per avere la meglio su Paolo Zanetti e i suoi giallobl√Ļ non sarebbe bastata una passeggiata bens√¨ una prova completa, che ihanno confezionato nondi metterci dentro ogni segnale positivo fino al 3-0 senza appello finale. Eppure il segnale della vigilia non sembrava cos√¨ confortante: senza Maldini, fuori per un problema alla spalla dell'ultimo minuto, Nesta si affida a Caprari e la scelta paga pronti-via.

