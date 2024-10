Mkhitaryan in Roma-Inter è l’architetto della fase difensiva (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma-Inter ha richiesto agli uomini di Inzaghi una prestazione di lavoro difensivo. Un’atteggiamento simboleggiato dalla prova di Mkhitaryan. InterPRETARE LA PARTITA – Roma-Inter dopo pochi minuti è diventata una partita diversa da quella che Inzaghi aveva immaginato. Un fatto che ha richiesto a tutta la squadra un adattamento. Un cambio di atteggiamento, in primis mentale, di cui Henrik Mkhitaryan si è fatto alfiere. Lo stesso centrocampista armeno ha confermato la sua crescita, dopo un inizio molto complicato. Mkhitaryan di nuovo protagonista: Roma-Inter esempio! CALARSI NELLA PARTE – L’armeno aveva iniziato la partita cercando spunti offensivi di qualità. Con la traversa su tiro dai venti metri come simbolo massimo. Poi però ha dovuto cambiare atteggiamento. Calandosi nelle necessità della squadra, si è occupato del lavoro oscuro, quello in non possesso. Inter-news.it - Mkhitaryan in Roma-Inter è l’architetto della fase difensiva Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ha richiesto agli uomini di Inzaghi una prestazione di lavoro difensivo. Un’atteggiamento simboleggiato dalla prova diPRETARE LA PARTITA –dopo pochi minuti è diventata una partita diversa da quella che Inzaghi aveva immaginato. Un fatto che ha richiesto a tutta la squadra un adattamento. Un cambio di atteggiamento, in primis mentale, di cui Henriksi è fatto alfiere. Lo stesso centrocampista armeno ha confermato la sua crescita, dopo un inizio molto complicato.di nuovo protagonista:esempio! CALARSI NELLA PARTE – L’armeno aveva iniziato la partita cercando spunti offensivi di qualità. Con la traversa su tiro dai venti metri come simbolo massimo. Poi però ha dovuto cambiare atteggiamento. Calandosi nelle necessitàsquadra, si è occupato del lavoro oscuro, quello in non possesso.

As Roma - Friedkin pronti a intervenire nella ‘nuova’ crisi - (Adnkronos) – I risultati, la sconfitta in casa con l'Inter si aggiunge al pareggio di Monza e alla sconfitta in Europa League con l'Elfsborg, e il clima che continua a essere teso nel rapporto con la città e con la tifoseria della Roma preoccupano Dan e Ryan Friedkin. Secondo quanto risulta all'Adnkronos, i proprietari americani […]. (Periodicodaily.com)

Cesari : «Roma-Inter - Cristante da rosso. Di Bello ha spento il VAR!» - Rispondendo a Zazzaroni, inoltre, aggiunge: «Lo abbiamo visto anche in questo weekend calcistico, ci sono state, purtroppo tante situazione diverse durante l’ottava giornata, giudicate dai vari arbitri in maniera difforme». L’ex arbitro dagli studi di “Pressing” in diretta su Canale 5, ha espresso la sua opinione. (Inter-news.it)