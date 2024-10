Dailymilan.it - Milan, Francesco Camarda può esordire in Champions League? Il motivo

(Di lunedì 21 ottobre 2024), il giovane attaccante rossonerosarà convocato da Fonseca: può giàin? Ecco il perchépuòin. E’ tutto vero, il giovanissimo attaccante delFuturo – nella gara dicontro il Club Bruges – ha la possibilità di giocare i suoi primi minuti della carriera nella competizione europea. Sì, perché con l’assenza di Tammy Abraham per l’infortunio alla spalla rimediato contro l’Udinese e quella di Luka Jovic, che è fuori dalla lista UEFA, non resta che. Sarà, quindi, il centravanti classe 2008 l’alternativa ad Alvaro Morata per il reparto offensivo della formazione guidata da Paulo Fonseca. L’attaccante della squadra di Daniele Bonera – che continua a faticare in Serie C – è stato protagonista di un inizio di un buon inizio di campionato.