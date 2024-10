Milan, comanda Fonseca. Serviranno risultati, però. Altrimenti … (Di lunedì 21 ottobre 2024) Paulo Fonseca ha vinto la partita contro l'Udinese con le sue idee, ma il suo Milan dovrà avere continuità di risultati. Altrimenti Pianetamilan.it - Milan, comanda Fonseca. Serviranno risultati, però. Altrimenti … Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Pauloha vinto la partita contro l'Udinese con le sue idee, ma il suodovrà avere continuità di

Fonseca sa sempre riprendersi il Milan. Da Chukwueze a Okafor - nuova scossa - Il pugno sul tavolo era stato anticipato a chiare lettere: non guardo in faccia a nessuno, la squadra viene prima di tutto, il turnover ora è una necessità, i (chiari) messaggi ai naviganti. E di Abraham: trauma alla spalla destra (quella operata ai tempi della Roma era la sinistra). 45 a San Siro. Intorno a lui (e a Morata, anch’egli quasi ovunque), la rivoluzione. (Sport.quotidiano.net)

Milan-Bruges - il programma della vigilia dei rossoneri di Fonseca - Domani Milan-Bruges, terza partita della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. I rossoneri vivranno così la vigilia. (Pianetamilan.it)

Fonseca segna territorio al Milan : “Non me ne frega niente dei nomi dei giocatori” - “Se qualcuno non accetta questo spirito di squadra, diventa difficile”, ha detto. Poche ore prima del duello prima del L’Udinese al Giuseppe Meazza (San Siro), l’allenatore ha voluto marcare il territorio. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: I portoghesi Paolo Fonseca, L’allenatore del Milan, questo venerdì, ha assicurato che affronterà i problemi nello spogliatoio in prima ... (Justcalcio.com)