Migranti Schlein | Grave La Russa su separazione poteri no collaborazione

Elly Schlein, ospite ad Agorà Rai Tre, è tornata sulla tensione degli ultimi giorni tra governo e magistratura. La segretaria del Partito Democratico si è soffermata in particolare sulle recenti affermazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa: "Collaborare con la maggioranza sulla giustizia? Se le premesse sono queste assolutamente nessuna collaborazione. Le affermazioni del ministro Nordio sono gravissime. Uno che nella vita aveva fatto il magistrato dovrebbe sapere che in Costituzione c'è un principio, quello della separazione dei poteri che è messo proprio a garanzia dei cittadini e dei loro diritti democratici.

