Maltempo in Emilia Romagna: a Bologna si spala fango in strada

Bologna si è risvegliata dopo l'ondata di Maltempo che la ha travolta nel weekend, contando i danni. Strade danneggiate, acqua e fango ovunque, voragini. I cittadini spalano fango dalle vie principali per aiutare a ripristinare la viabilità. Una vittima accertata a Pianoro.

