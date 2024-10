Maltempo, centro commerciale allagato: clienti bloccati all’interno (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Maltempo ha colpito duramente Lamezia Terme, provocando seri danni e disagi in diverse aree della città. La pioggia incessante delle ultime ore ha trasformato strade e infrastrutture, creando scenari di forte emergenza. Tra gli episodi più significativi, spicca l’allagamento che ha interessato il centro commerciale Due Mari, situato a Maida. >> Voragine si apre in strada per il Maltempo, l’auto viene inghiottita con una persona a bordo Le abbondanti precipitazioni hanno sommerso buona parte dei negozi, costringendo numerosi commercianti a interrompere le attività. “L’acqua, scesa abbondante nelle ultime ore, ha invaso i negozi all’interno della struttura”, con molti che hanno dovuto chiudere temporaneamente per fronteggiare la situazione. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilha colpito duramente Lamezia Terme, provocando seri danni e disagi in diverse aree della città. La pioggia incessante delle ultime ore ha trasformato strade e infrastrutture, creando scenari di forte emergenza. Tra gli episodi più significativi, spicca l’allagamento che ha interessato ilDue Mari, situato a Maida. >> Voragine si apre in strada per il, l’auto viene inghiottita con una persona a bordo Le abbondanti precipitazioni hanno sommerso buona parte dei negozi, costringendo numerosi commercianti a interrompere le attività. “L’acqua, scesa abbondante nelle ultime ore, ha invaso i negozidella struttura”, con molti che hanno dovuto chiudere temporaneamente per fronteggiare la situazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo Catanzaro - esonda un torrente : isolato Comune di Madia. Ingoiata da una voragine un'auto sulla statale dei Due Mari - allagato il centro commerciale - Maltempo in Calabria. Situazione critica nel lametino: la SS 280 direzione Lamezia Terme è interrotta così come una complanare dell'arteria per smottamenti e alberi caduti.... (Ilmessaggero.it)

Maltempo - allagati gli uffici del Centro per l'Impiego e villaggi a rischio isolamento - Anche Messina fa la conta dei disagi causa maltempo. Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno allagato gli uffici del Centro per l'Impiego. La struttura di via Dogali rimarrà chiusa al pubblico per i giorni 21 e 22 ottobre. La direzione ha inoltre annunciato possibili criticità relativamente... (Messinatoday.it)

Maltempo - allagati gli uffici del Centro per l'Impiego : villaggi a rischio isolamento - Anche Messina fa la conta dei disagi causa maltempo. Le abbondanti piogge delle ultime ore hanno allagato gli uffici del Centro per l'Impiego. La struttura di via Dogali rimarrà chiusa al pubblico per i giorni 21 e 22 ottobre. La direzione ha inoltre annunciato possibili criticità relativamente... (Messinatoday.it)